Ligue des champions: Porto a rendu à Bruges la monnaie de sa pièce

Stupeurs et tremblements en Venise du Nord. Plus personne ne pensait que l’impossible puisse survenir. Sauf une équipe de Porto certes un peu servie par deux penalties brugeois ratés coup sur coup, mais avant tout servie par elle-même. La correction infligée par les champions du Portugal à leurs bourreaux ne le fut même pas au prix d’un hold-up, tant Bruges a été archi-dominé dans tous les secteurs. Au point de craquer d’une pièce alors que jusqu’ici, le Club n’avait pas encaissé le moindre but. Une remontada lusitanienne au critère de la confrontation directe, qui, n’interviendra désormais plus dans le départage final (Bruges compte 10 points pour 9 à Porto) mais qui risque de laisser des traces dans le vestiaire flandrien.