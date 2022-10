Carl Hoefkens après la lourde défaite de Bruges en Ligue des champions: «Pour beaucoup de joueurs, c’est une bonne leçon»

Après avoir enchanté lors des quatre premiers matchs de Ligue des Champions, le Club de Bruges a subi un sévère revers 0-4 face au FC Porto, mercredi au stade Jan Breydel.

«Notre première mi-temps n’a pas été top mais j’ai vu des choses que je voulais voir. Nous avons bien tenu nos positions et nous avons été bons en possession du ballon. Nous avons imprimé un bon rythme en début de seconde mi-temps avant que survienne cette histoire du penalty. Six minutes plus tard, c’était 0-2. Nous avons encaissé des buts qui étaient absolument évitables», a affirmé Carl Hoefkens, l’entraîneur brugeois.