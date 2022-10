Un nouveau stade à Forest pour l’Union Saint-Gilloise? Il ne manquerait plus que l’accord de la commune

L’Union Saint-Gilloise va-t-elle quitter le Parc Duden ? C’est en tout cas ce que les dernières informations à ce sujet laissent penser. Évoluant dans un stade non-conforme aux normes européennes, le vice-champion de Belgique cherche à déménager. Et il pourrait bien avoir trouvé son nouveau petit nid.

Ce dernier se situerait à Forest, non loin de Saint-Gilles. Selon Pieter-Jan Calcoen, journaliste pour nos confrères du Nieuwsblad, tout serait prêt à être signé. Il ne manquerait plus que le feu vert de la commune pour conclure ce dossier, qui comprendrait un stade pouvant accueillir 16.000 personnes et qui coûterait 80 millions d’euros. La réponse de la commune se fait toutefois attendre, ce qui aurait poussé les Unionistes à demander plus de clarté dans ce dossier d’ici la fin de l’année…