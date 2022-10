Salaires: mauvaise nouvelle pour les Belges

Le G10 se retrouve ce jeudi soir. Patrons et syndicats doivent s’entendre sur la répartition de l’enveloppe bien-être. Et, si les débats évoluent bien (les positions se seraient rapprochées), il sera également question des salaires. En effet, selon nos informations, le Conseil central de l’économie a bien avancé dans son calcul de la marge salariale maximale, dont la formule est fixée dans la loi de 1996 réformée en 2017. Elle calcule la situation des salaires belges par rapport à celle dans les trois pays voisins et fixe l’augmentation la plus haute que les interlocuteurs sociaux peuvent négocier. Un chiffre circule : - 5,9 %. Il pourrait encore bouger un peu… à la marge.

« C’est un secret de polichinelle », dit-on parmi les interlocuteurs sociaux. Cette marge négative va conduire à une norme salariale nulle et à aucune hausse des salaires à négocier lors du prochain accord interprofessionnel (AIP). Nada ! De quoi soulager les employeurs inquiets de la montée simultanée des prix de l’énergie et des rémunérations soumises à indexation. De quoi fâcher les syndicats. Ils dénoncent notamment un calcul biaisé : les chiffres utilisés pour fixer le niveau des fiches de paie en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas ne reposent pas sur les mêmes bases. En Belgique et en France, les données sont arrêtées au troisième trimestre 2022 ; dans les deux autres pays, on a travaillé sur la base de chiffres antérieurs.