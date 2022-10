«Aucune honnêteté dans cette décision»: furieux contre l’arbitrage, Antonio Conte quitte sa conférence de presse… après une seule question (vidéos)

« Tout le monde est monté sur le terrain, mais c’est moi que l’arbitre exclut », pestait Antonio Conte lors de cette conférence de presse pour le moins expéditive. « D’autant plus que l’arbitre venait d’annuler un but tout à fait valable… À certains moments, il faut être intelligent. Moi, je ne vois pas d’honnêteté dans cette décision. Qui, en plus, crée des dommages pour notre club. Et quand cela vous arrive, c’est normal d’être fâché. Je trouve que nous n’avons pas beaucoup de chance avec le VAR. Et je demande si on pourrait voir ce genre de décision injuste dans un match face à une grosse équipe… »