Coronavirus: le risque de développer une thrombose est 30% plus élevé avec le vaccin AstraZeneca

Après le lancement des campagnes de vaccination anti-covid début 2021, un lien a rapidement été suspecté entre les vaccins à vecteur viral – AstraZeneca et Johnson & Johnson - et la survenue de ces troubles sanguins. L’étude du BMJ, réalisée à partir de données de santé de millions de patients à travers plusieurs pays européens et aux Etats-Unis, confirme que ces thromboses sont plus fréquentes après le vaccin AstraZeneca, même si leur fréquence reste très faible : 862 cas pour plus d’un million de vaccinés.

Le risque apparaît accru après la première dose. Après la seconde, il n’y a pas de différence entre les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech. Quant au vaccin Johnson & Johnson, les données vont plutôt dans le sens d’un risque accru mais pas de manière assez nette pour que les chercheurs puissent conclure franchement.

Ces risques doivent « être pris en compte dans les futures campagnes de vaccination et le développement de futurs vaccins », conclut l’étude. De fait, les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson ont d’ores et déjà été largement abandonnés au profit de leurs homologues Pfizer/BioNTech et Moderna, tous deux à ARN messager, dans les pays européens. Aux Etats-Unis, AstraZeneca n’a, lui, jamais été approuvé.

AstraZeneca et Johnson & Johnson gardent en revanche une place centrale dans Covax, un dispositif d’aide internationale à la vaccination covid pour les pays moins riches.