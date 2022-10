Bpost: fermeture exceptionnelle et services adaptés ces lundi et mardi

Comme la plupart des entreprises belges, bpost sera fermé ce mardi 1er novembre pour la Toussaint. Aucun colis, courrier, journal ou autre n’arrivera dans votre boîte aux lettres et tous les points d’enlèvement seront fermés.

Mais les bureaux de poste seront également fermés ce lundi 31 octobre, suite à un jour de service adapté. Néanmoins, les Belges pourront compter sur la distribution du courrier et la livraison des colis et journaux. Les centres de tris et les points d’enlèvements resteront également ouverts.