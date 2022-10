Un plafond s’effondre au palais de justice de Bruxelles, feu vert à la reprise des transferts de détenus (photos)

Feu vert

La Régie des bâtiments a donné son feu vert jeudi soir à la reprise des transferts de détenus dès ce vendredi, via les fourgons de police, suite à une analyse de stabilité positive. « Nous menons en ce moment de gros travaux d’asphaltage sur des parkings autour du palais, à l’endroit où arrivent les fourgons de détenus. Ces travaux ont justement pour but de mettre fin aux problèmes d’infiltration d’eau à cet endroit. Mercredi, une couche d’asphalte a été décapée, ce qui a sans doute provoqué une infiltration plus importante dans le local en question. Les travaux se sont poursuivis toute la journée de jeudi », précise Johan Vanderborght, le responsable communication de la Régie des bâtiments. Toutefois, le local où s’est produit l’effondrement restera fermé plusieurs semaines, jusqu’à la fin des travaux. « On travaille le plus vite possible. En attendant, la police et la justice vont pouvoir reprendre dès vendredi », se réjouit Johan Vanderborght.