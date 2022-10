Serena Williams ouvre la porte à un grand retour sur les courts: pourtant, ce n’est pas pour tout de suite…

Quelques semaines à peine après avoir raccroché sa raquette, Serena Williams va-t-elle déjà la décrocher ? C’est ce que la légende du tennis a laissé entendre lors de sa dernière apparition publique. En effet, celle qui a fait ses adieux au monde de la petite balle jaune lors du dernier US Open a déclaré que les chances de la voir revenir étaient « très élevées ».

Toutefois, ce retour, si tant est qu’il soit réel, n’est pas pour tout de suite. Pour une raison toute simple : le contrôle antidopage. Au lendemain de sa défaite face à Tomljanovic, la quadragénaire s’est inscrite sur la liste des joueurs à la retraite de l’International Tennis Integrity Agency, l’organisation qui est notamment responsable de la lutte contre le dopage et contre la corruption dans le monde du tennis. Les joueurs figurant dans cette liste ne sont donc plus soumis aux contrôles antidopage. Ils peuvent toutefois revenir dans le circuit quand ils veulent, à une condition : pour disputer une rencontre officielle, il faut être sur la liste des joueurs actifs, et donc à disposition du contrôle antidopage, depuis au moins six mois. Serena Williams étant actuellement sur la liste des joueurs retraités, il lui faudrait plus de six mois pour faire son retour. Il y a donc fort à parier que cette sortie médiatique ne soit qu’un coup de pub pour la légende du tennis. Et un sacré faux espoir pour ses nombreux fans à travers le monde…