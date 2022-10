A voir sans tarder: Michel Couturier chez Jacques Cerami

De Michel Couturier, Jacques Cerami a régulièrement présenté le travail photographique, peint ou dessiné. Une œuvre centrée sur des éléments du paysage urbain comme les pylônes, panneaux publicitaires et autres antennes et paraboles qu’il isole de leur environnement pour se concentrer sur leurs lignes et volumes.

Avec Voyages en Italie, ce sont cette fois trois vidéos qui nous sont proposées dans l’accueillante galerie à la sortie de Charleroi. Le médium n’a rien de neuf pour l’artiste qui l’a utilisé dès ses débuts, à la fin des années 70. Mais tout comme pour le dessin ou la photographie, il l’aborde d’une façon toute personnelle, avec de longs plans fixes sur les lieux qui captent son attention. On a d’ailleurs parfois l’impression de voir un diaporama de ses photographies qui se seraient curieusement animées.