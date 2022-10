Une 110e édition qui devrait plaire aux grimpeurs… et à Remco Evenepoel? Suivez la présentation officielle du Tour de France 2023 en direct vidéo

Le profil du Tour de France 2023 sera dévoilé ce jeudi midi à Paris. On se dirige vers une 110e édition plutôt dévolue aux vrais grimpeurs qu’aux spécialistes du contre-la-montre.

Le parcours de la 110e édition du Tour plaira-t-il à Remco Evenepoel ? On sait que le Giro (et ses trois exercices contre le chrono) a, a priori, la préférence du champion du monde mais il ne fait guère de doute que le Brabançon, même en voyage de noces avec Oumi, aura toutefois un œil attentif sur la configuration de la prochaine Grande Boucle, dévoilée ce jeudi midi au Palais des Congrès de Paris. Certitude déjà établie, la première séquence du Tour se déroulera dans une région qu’Evenepoel adore, Bilbao et le Pays Basque, dès le samedi 1er juillet. Avec le passage du Jaizkibel (juge de paix de la Clasica San Sebastian) dès dimanche.

La suite reste en pointillé mais le peloton devrait, dès le 3e jour, entrer sur le territoire français, via Bayonne. Les contreforts des Pyrénées apparaîtront bien vite, on évoque une étape avec Aspin et Tourmalet avant une arrivée à Cauterets, juste avant un premier CLM à Tarbes.