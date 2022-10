Crises climatique et énergétique: Copenhague, la ville qui ne veut plus de son carbone

La jeune femme qui me tend les skis aux carres tranchants me prévient en souriant : « C’est comme skier sur de la glace, mais on s’y habitue. Si vous descendez ici, vous descendrez partout ! » Bienvenue à Copenhill, une piste de ski surréaliste en plein centre de Copenhague, nichée sur l’immense toit en pente de l’incinérateur géant de déchets. C’est l’emblème probablement aussi connu aujourd’hui des Danois que la Petite Sirène. Et pas de doute, l’édifice en impose.

Conçu il y a quatre ans par le célèbre architecte Bjarke Ingels, bardé de prix internationaux, Copenhill a créé un buzz planétaire avec sa piste de ski de 500 m de long sur une pelouse verte synthétique, en plastique recyclable, ses tire-fesses et sa vue totalement improbable sur la mer et les éoliennes lorsqu’on s’élance de son sommet. Des freeriders de partout viennent s’y essayer. Un mur de grimpe, le plus haut du monde, ajoute au frisson.