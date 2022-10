Les commotions cérébrales dans le sport, ce mal invisible qui hante les cerveaux

Les ballons de football et les maillots de hockey sur glace décorent la pièce aux côtés des maquettes réalistes de cervelles humaines et d’oreilles. « Notre cerveau est notre centre de contrôle et coordonne, planifie et exécute toutes nos actions », explique Nina Feddermann, neurologue. « Une commotion cérébrale est parfois difficile à diagnostiquer, car les patients se présentent généralement avec plusieurs symptômes ou différents troubles fonctionnels. »

La responsable du Concussion Center et des neurosciences du sport de l’Université de Zurich a déjà vu dans son bureau les troubles les plus divers : des maux de tête de type migraineux aux difficultés à se concentrer sur des informations visuelles, en passant par des troubles de l’équilibre. « Il y a des gens dont la vie est fortement perturbée par leur commotion », dit-elle d’un ton réfléchi. Et ce ne sont pas seulement les joueurs de hockey sur glace dont la tête a été violemment projetée contre la bande.