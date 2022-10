Le Tourmalet, un contre-la-montre...: voici le parcours du Tour de France Femmes 2023

Le Grand Départ sera donné le dimanche 23 juillet à Clermont-Ferrand, le jour de l’arrivée du Tour de France hommes à Paris. L’arrivée finale sera jugée le dimanche 30 juillet à Pau au terme de la 8e étape, disputée sous la forme d’un contre-la-montre individuel.

Le Tour de France Femmes s’adressera à plusieurs types de coureuses, ont indiqué jeudi les organisateurs. « La première étape s’adressera aux puncheuses », a expliqué Franck Perque, responsable sportif de l’épreuve. « La deuxième pourra déjà dessiner les premiers contours du classement général. La troisième étape sera à l’avantage des sprinteuses. La quatrième sera la plus longue (177 km), avec une deuxième partie qui présente quelque 2.400 mètres de dénivelé positif. Elle apportera à la course un parfum de classique. La cinquième et la sixième seront à l’avantage des baroudeuses et des sprinteuses. La septième étape sera l’étape-reine, en montagne, avec les ascensions des cols d’Aspin et du Tourmalet, avant la huitième et dernière, à Pau, disputée en contre-la-montre individuel sur 22 kilomètres. Elle pourrait encore avoir une influence sur le classement général. »