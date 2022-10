Yoram Hazony, le philosophe de référence de Giorgia Meloni et des autres nouvelles droites

L’inspirateur du nationalisme conservateur, revendiqué par la dirigeante italienne, vit et écrit entre les Etats-Unis et Israël.

Cher Yoram, ton livre va scandaliser l’Italie et j’y participerai avec joie, car je compte bien le citer souvent. » La phrase a été prononcée par la nouvelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui n’était alors – en février 2020 – qu’une étoile montante de l’ultra-droite. Le « cher Yoram » en question est Yoram Hazony, le penseur israélo-américain qui préside la fondation organisatrice de cette conférence du conservatisme nationaliste qui s’est tenue à Rome et lors de laquelle ont pris la parole Meloni, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et Marion Maréchal-Le Pen, nièce du fondateur du Front national français, qui a dépassé sur sa droite sa tante Marine. Dans le public, Santiago Abascal, leader de Vox, le parti d’extrême droite espagnol.