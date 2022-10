Un garçon de sept ans meurt en s’étouffant avec un Babybel

Un garçon de sept ans s’est étouffé après avoir ingéré un fromage lors d’un repas dans un centre de loisirs français. Ce mardi, aux environs de 12 h 30, le SMUR, Service Mobile d’Urgence et de Réanimation de Douai, puis de Cambrai, ont convergé vers la salle polyvalente de la commune, accolée à la mairie de Sancourt, une commune française située dans le département du Nord. Depuis la veille, un centre aéré rassemblant « une quinzaine d’enfants de huit villages », s’y était établi. Ce début des vacances d’automne a viré au drame.

Là, « pendant plus de quarante-cinq minutes », à l’abri des regards des petits et des badauds, les pompiers de Cambrai se sont relayés sans relâche pour tenter de ramener un garçon de sept ans à la vie, victime d’un arrêt cardio-ventilatoire.