«San Siro a récupéré Lukaku»: la presse italienne ne tarit pas d’éloges après le retour victorieux du buteur belge

Après deux mois d’absence à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Romelu Lukaku a fait son retour en compétition lors de la victoire 4-0 de l’Inter Milan en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen.

Il n’aura fallu que quatre minutes à Romelu Lukaku pour fêter dignement son retour à la compétition. Écarté des terrains pendant deux mois à cause d’une blessure musculaire à la cuisse, le colosse belge est monté à la 83e minute lors de la rencontre face au Viktoria Plzen en Ligue des Champions ce mercredi. Un match capital pour les Nerazzurri, puisqu’il leur permettait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et les hommes de Simone Inzaghi ont parfaitement rempli leur mission, en dominant de la tête et des épaules leur adversaire tchèque.

Grâce à cette victoire sur le score de 4-0, les Intéristes sont assurés de disputer le prochain tour, reléguant le FC Barcelone en Europa League. Et, côté belge, il y avait également une bonne nouvelle à signaler : le grand retour, sur le terrain mais également en forme, de Romelu Lukaku. Quatre minutes après son entrée en jeu, le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection a fait trembler les filets.