Une proposition de loi pour punir plus sévèrement le harcèlement ayant entraîné un suicide

La commission Justice s’est penchée une première fois sur une proposition de loi introduite par trois députés des « Engagés » (Vanessa Matz, Catherine Fonck et Maxim Prévot) visant à doubler les peines pour harcèlement lorsque celui-ci a entraîné le suicide de la victime.

Les situations de cyberharcèlement, rappelle la proposition de loi, se sont multipliées durant le confinement (voir « Le Soir » du 11 février 2021) et selon les Nations Unies, un jeune harcelé sur dix finit par faire une tentative de suicide. On évoque alors un « suicide forcé », terme que les Engagés voudraient voir intégré dans le code pénal à l’instar de ce qui a été fait Outre-Quiévrain (où une loi sur le harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide ou une tentative de suicide a notamment été adoptée fin 2021). L’ancienne avocate Yael Mellul, consultée par le législateur français à l’époque, définit ce « suicide forcé » comme « un acte ultime de libération de la victime de toutes les souffrances endurées, mais aussi parce que la honte et la culpabilité deviennent insupportables. »