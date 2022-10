L’Atlético Madrid éliminé de la Ligue des Champions: «C’est le jour le plus difficile de ma carrière», selon Diego Simeone

Le partage 2-2 qui a scellé la visite du Bayer Levekusen, mercredi soir lors de la 5e et avant-dernière journée du Groupe B de la Ligue des Champions, a fermé les portes des huitièmes de finale à l’Atlético de Madrid.

Si Yannick Carrasco a marqué un but (22e), le Diable Rouge a été le héros malheureux du match en manquant la conversion d’un penalty dans les ultimes secondes du match. Le VAR était d’ailleurs intervenu après le coup de sifflet final de monsieur Turpin pour signaler le penalty. Une victoire aurait encore permis à l’Atlético de revendiquer la qualification la semaine prochaine à Porto.

Les Colchoneros d’Axel Witsel et Yannick Carrasco peuvent désormais espérer au mieux une qualification pour l’Europa League en terminant troisième la semaine prochaine.

« Sans aucun doute le jour le plus difficile de ma carrière d’entraîneur de football », a déclaré l’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, après la rencontre au Metropolitano. « Nous avons échoué et les gens sont déçus. Ça fait mal à voir. Vous pouvez alors vous enfermer dans un rôle de victime, mais je choisis de rester fort. Je suis tenace et nous allons continuer à travailler. »