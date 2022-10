«Les jambes et la tête»: Il y a Mérite et mérites…

La grande saison de la remise des prix, appelée à garnir le calendrier grosso modo jusqu’à la mi-janvier, a démarré il y a peu dans les milieux sportifs. Avec, comme premier récipiendaire, Remco Evenepoel, qui a reçu, coup sur coup, avec défilé sur tapis rouge et concours d’élégance souvent discutable, le « Vélo de Cristal » et le trophée du « Flandrien de l’année », accordés par les quotidiens flamands concurrents Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. Sa désignation ne souffrait évidemment aucune discussion ; quand on remporte la même année (notamment) Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta et le titre mondial sur route, on est évidemment le meilleur cycliste belge de la saison et pas loin d’être le meilleur cycliste mondial.