Dans LéNA cette semaine: le combat de Viola Davis pour les Noires et les femmes

Depuis 2009, elle a été nominée quatre fois aux Oscars (elle est l’actrice afro-américaine la plus nominée) et a finalement décroché la statuette en 2017, pour son rôle d’épouse trompée dans le drame familial Fences. Elle a incarné la légendaire chanteuse de blues Ma Rainey, la mère de James Brown, la Première Dame Michelle Obama, des avocates ou des cheffes de services secrets. Dans The Woman King, sorti le 12 octobre, Viola Davis se glisse dans la peau de la générale Nanisca, cheffe des guerrières Agojie. Dans les années 1820, cette troupe d’élite s’est battue pour le royaume ouest-africain du Dahomey (l’actuel Bénin) ainsi que contre l’esclavage.

« Ça a été un combat de faire ce film », confie l’actrice. « Les temps ont peut-être changé, mais ce n’est pas vraiment le cas des gens. Si l’on y regarde de plus près, on constate que dans de nombreux domaines, nous ne sommes pas aussi avancés que nous le pensions. Cela vaut également pour les droits des femmes. Eh oui, les femmes à la peau foncée, au nez large, aux grosses lèvres et aux cheveux crépus ont été clairement marginalisées. »