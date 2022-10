Le comportement honteux d’un joueur du Bayer Leverkusen envers Yannick Carrasco après son penalty raté (vidéo)

Le partage 2-2 qui a scellé la visite du Bayer Levekusen, mercredi soir lors de la 5e et avant-dernière journée du Groupe B de la Ligue des Champions, a fermé les portes des huitièmes de finale à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros d’Axel Witsel et Yannick Carrasco peuvent désormais espérer au mieux une qualification pour l’Europa League en terminant troisième la semaine prochaine.

Si Yannick Carrasco a marqué un but (22e), le Diable Rouge a été le héros malheureux du match en manquant la conversion d’un penalty dans les ultimes secondes du match. Un coup de pied de réparation qui avait d’ailleurs été accordé à l’aide du VAR… après le coup de sifflet final (qui ne l’était plus, du coup). Si ce loupé a mis un gros coup au moral des Colchoneros, il a forcément eu l’effet inverse sur leurs adversaires. Et l’euphorie pousse parfois certains à commettre des actes vraiment pas malins, voire carrément honteux. C’est notamment le cas de Mitchel Bakker, qui n’est pas connu pour être le joueur le plus fair-play sur un terrain. Et qui, malgré un passage au PSG, n’est pas très connu tout court, d’ailleurs.

Après le penalty manqué par le Diable, le défenseur batave n’a rien trouvé de plus intelligent à faire que d’aller hurler au visage du Belge. Venant à plusieurs reprises à quelques centimètres à peine de son visage, le Néerlandais s’est amusé à chambrer notre compatriote. Qui, soulignons-le au passage, est resté de marbre face à ce geste complètement immature. On espère juste pour lui que Bakker, qui n’a écopé d’aucune sanction pour ses œuvres, s’était bien brossé les dents après son dernier repas…