Le coup de gueule d’un client Colruyt: «C’est un peu comme s’ils rajoutaient des frais cachés»

Emir, un utilisateur de Collect & Go, a eu la mauvaise surprise de constater une grande différence entre les prix de ses courses et celles en magasin.

Emir, un père de famille fervent utilisateur du service Collect and Go de Colruyt, a découvert une grande différence entre les prix des produits en magasins et ceux facturés par la plateforme. Selon RTL Info, au total, cette différence de montant grimpe à près de 100 euros. Comment expliquer un tel écart ?

Entre sa famille nombreuse, le coût de la vie et l’inflation, le magasin Colruyt lui apparaissait comme l’enseigne avec les prix les plus intéressants. Emir indique : « Je fais principalement mes courses là-bas parce que Colruyt a la réputation d’avoir des prix attractifs. Quand on fait les courses deux fois par mois pour une famille de cinq, ça monte forcément haut. » Le fait de pouvoir faire les courses en ligne intéressait également le papa.