Des militants écolos s’en prennent à «La Jeune Fille à la Perle» de Vermeer

Cette action survient dans la foulée d’autres actes de vandalisme ces dernières semaines : de la soupe de tomate sur les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres et de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet en Allemagne.

Deux personnes se sont rapprochées du tableau et une troisième a jeté dessus une substance inconnue, mais l’œuvre, protégée sous verre, n’a pas été endommagée, a précisé le Mauritshuis dans un communiqué à l’AFP. Des images sur les réseaux sociaux montraient des militants portant des t-shirts « Just Stop Oil ».

Trois personnes ont été arrêtées jeudi par la police néerlandaise après que des militants écolos ont pris pour cible le tableau La Jeune Fille à la Perle de Johannes Vermeer, a-t-on appris auprès du musée Mauritshuis de La Haye et de la police.

« Vers 14 heures, deux personnes se sont collées à la boucle d’oreille de la Jeune Fille à La Perle de Johannes Vermeer », a indiqué le Mauritshuis dans un communiqué à l’AFP. « Une personne a collé sa tête au tableau, qui était protégé par une vitre, et l’autre personne a collé sa main au mur où est accroché le tableau. Une troisième personne a jeté une substance inconnue sur le tableau », a poursuivi le musée. « Nos experts ont immédiatement inspecté le tableau. Heureusement, il n’a pas été endommagé ».

Le tableau sera exposé à nouveau « dès que possible », précisé le musée. « L’art ne peut pas se défendre et tenter de l’endommager pour quelque cause que ce soit, est quelque chose que nous condamnons fermement », a ajouté le Mauritshuis. La police de La Haye a indiqué sur Twitter avoir arrêté trois personnes dans un musée pour « violence publique contre des biens ».

Des dizaines de personnes étaient rassemblées à l’intérieur du musée dans l’attente d’informations sur cet incident, tandis que des agents de sécurité les empêchaient d’approcher de trop près des autres tableaux, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’entrée de la pièce où se trouve normalement la « Jeune Fille à La Perle » était bloquée par une grande reproduction de peinture à l’huile et un garde a déclaré qu’elle serait probablement fermée pour le reste de la journée.