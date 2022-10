Formule 1: sur ses terres, l’équipier modèle Sergio Pérez veut brûler la politesse à Charles Leclerc et asseoir la domination de Red Bull

Pour la flamboyance, on repassera. Avec amertume quand on sait l’exubérance dont sont capables les Mexicains dès qu’un moteur se met à vrombir à leurs côtés. Mais pour l’efficacité, Sergio Pérez peut faire valoir certains faits d’arme incontestables. À commencer par ses succès à Monaco et Singapour cette année. Certes empreints d’un certain opportunisme, mais plutôt bienvenus pour son équipier Max Verstappen qui, les rares fois où il n’était pas devant, pouvait se réjouir de voir sa « doublure » barrer la route à une Ferrari. Ou, plus spectaculaire encore, l’an dernier à Abou Dhabi, quand le Mexicain avait fait perdre un fameux temps à Lewis Hamilton ; prélude au final que l’on sait…