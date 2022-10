Tour de France 2023: Tadej Pogacar séduit par ce «Tour montagneux»

Superbes bretelles sous un costume à carreau, visage poupon illuminé d’un sourire d’enfant, Tadej Pogacar était de la partie ce jeudi à Paris, tout comme sa compagne Urska Zigart d’ailleurs. Le Slovène s’est évidemment réjoui d’un tracé 2023 qui, sur papier et sur l’écran géant du palais des Congrès, semble en parfaite adéquation avec ses qualités naturelles. Pour résumer, celles d’un grimpeur pas calculateur, d’un champion qui, parce qu’il ose comme les anciens, court d’une manière très moderne. « C’est vrai, ce que je viens de découvrir me plaît assez », expliquait le double vainqueur de la Grande Boucle (2020-2021), que l’on sent déjà impatient de challenger Jonas Vingegaard pour reconquérir son titre. « Je ne connais certes pas toutes les ascensions qui sont proposées, le Puy de Dôme par exemple, mais j’ai hâte de visualiser tout cela, dans les prochains mois. Ma deuxième place, l’été dernier, m’a finalement été profitable, j’ai beaucoup appris de moi et de mon sport, ça renforce ma motivation.