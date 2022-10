Tour de France: de Bilbao aux Vosges, cette édition 2023 est un toboggan géant

Seulement 22 kilomètres de contre-la-montre mais la bagatelle de 30 cols à gravir, dont le Puy de Dôme après 45 ans d’absence : la prochaine Grande Boucle donne le sourire aux grimpeurs. Evenepoel et van Aert n’ont pas encore annoncé leur choix.

Le Tour est une machine à rêves et une fabrique de héros. Remco Evenepoel comptera-t-il parmi ces derniers, en juillet 2023 ? « On serait ravis de l’accueillir », sourit le patron de l’épreuve, Christian Prudhomme. Officiellement, le champion du monde « ne prendra sa décision avec l’équipe qu’en décembre-janvier » a rappelé Patrick Lefevere. Très peu de chrono mais dix premiers jours toniques, où tout peut exploser ! Une perspective qui peut également plaire à Wout van Aert bien sûr, maillot vert et « super-combatif » du dernier Tour.

1 Un départ musclé du Pays Basque

Superbe cité du nord-ouest de l’Espagne, Bilbao est seulement la deuxième ville espagnole à accueillir le Grand Départ du Tour, 41 ans après San Sebastián. Le triptyque d’ouverture en pays basque (dès le 1er juillet) promet d’être tonique !