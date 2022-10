Ronny Deila prévient avant le déplacement du Standard à Zulte Waregem: «Nous devons apprendre à gérer les attentes et la pression»

« Les joueurs pensent trop sur le terrain »

Et l’entraîneur d’avancer les solutions qui se présentent aux Rouches : « Le bât ne blesse pas dans l’attitude adoptée par mes joueurs. Il s’agit plutôt du fait qu’ils pensent trop sur le terrain, ils ressentent une pression différente. Quand on joue au Standard, l’adversaire qui preste dans son stade aborde souvent l’affrontement comme si c’était une finale de Coupe. C’est l’opposé lorsque nous évoluons face à un grand club à Sclessin. Là, nous avons tout à gagner. Il importe donc de mettre de côté cette obligation de résultat face à une formation plus modeste et ne penser qu’à être le plus performant possible. Ce n’est que de cette façon que nous augmenterons nos chances de réussite. Nous savons que nous avons le niveau, nous l’avons prouvé, mais nous devons effacer de notre esprit les attentes quant au résultat et à la manière de jouer. Il s’agit là d’un match piège. N’oublions pas que Zulte Waregem est parvenu à battre Anderlecht. Il y a de la qualité avec de la vitesse et deux attaquants très forts dans les airs. Il faut être préparé. »