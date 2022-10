Guerre en Ukraine: le violent discours homophobe et anti-Occidentaux de Poutine Le nouveau discours de Poutine s’inscrit dans la lignée des interventions précédentes du président russe.

Par J.Dy avec AFP Publié le 27/10/2022 à 17:35 Temps de lecture: 2 min

La Russie ne fait que défendre son « droit à exister » face aux puissances occidentales, a estimé jeudi le président russe Vladimir Poutine dans un nouveau réquisitoire contre l’Occident sur fond de conflit en Ukraine. À lire aussi «Déserteurs» russes en Allemagne: «Tout ça va finir en guerre civile» « La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit à exister », a-t-il affirmé lors d’un discours à Moscou devant le forum de discussion de Valdaï, accusant Américains et Occidentaux de vouloir « détruire, effacer (la Russie) de la carte ». Les pays occidentaux sont « aveuglés par une impression de supériorité qui dure » et « nient l’existence des nations ». « L’Occident considère tout le monde comme des gens de seconde classe, et ils se considèrent eux-mêmes comme exceptionnels ».

« Ces dernières années et surtout ces derniers mois, l’Occident a fait beaucoup de choses pour aggraver la situation. Il s’agit de provoquer la guerre en Ukraine, de déstabiliser Taïwan, provoquer la crise alimentaire… Je comprends que ça n’a pas été fait exprès mais c’est la suite des fautes qui ont été commises par ces puissances occidentales », a encore ajouté le président russe. Vladimir Poutine envisage l’avenir comme une période sombre mais historique : « La décennie qui s’ouvre à nous est la plus dangereuse et la plus imprévisible depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale », l’Occident cherchant à maintenir selon lui sa domination sur la planète. À lire aussi Guerre en Ukraine: la Russie bombarde les réseaux électriques «dans le but d’infliger un maximum de souffrance aux citoyens» Le chef d’Etat russe reproche également aux Occidentaux de vouloir imposer leurs valeurs au reste du monde, notamment les droits LGBT, et de vouloir supprimer les différences culturelles et civilisationnelles en tentant « d’unifier la pensée ».