Europa League: l’Union Saint-Gilloise mène facilement à Malmö (0-1, direct)

Le coach a misé sur une défense composée du gardien Anthony Moris et des défenseurs Siebe Van Der Heyden, Christian Burgess et Ismaël Kandouss. Lapoussin et Bart Nieuwkoop occuperont les deux flancs alors que Senne Lynen, Teddy Teuma et Lazare Amani animeront le milieu de terrain.

Le duo Dante Vanzeir-Victor Boniface devra se charger d’alimenter le marquoir du Malmö New Stadium contre des Suédois qui n’ont pas encore gagné le moindre point dans cette campagne.

Au match aller, Malmö avait mené à deux reprises mais des goals de Teuma et Bonface avaient fait la différence, faisant finalement pencher la balance du côté unioniste (3-2).

Le direct commenté

Les classements

Les autres matches