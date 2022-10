Quatre ans à l’avance, Brussels Airlines rembourse sa dette à l’Etat belge

Après trois années dans la tourmente, la compagnie Brussels Airlines a vu l’été en rose. De juillet à septembre, elle a réalisé le plus beau bénéfice de son histoire. Qui ne suffira cependant pas à mettre l’année 2022 en bénéfice. Par ailleurs, la compagnie annonce qu’elle va effectuer dès cette année le remboursement du prêt de 290 millions que l’Etat belge lui avait consenti au cœur de la crise covid, quand tous les vols étaient ou vides ou annulés. La compagnie pouvait attendre jusqu’à 2026 pour le faire. Sa relative bonne santé a incité sa maison mère, Lufthansa, à ne pas attendre l’échéance. Le remboursement se fera par augmentation de capital d’ici à la fin de l’année. Au sein du groupe germanique, les compagnies Lufthansa et Swiss avaient déjà remboursé les aides reçues de leurs Etats respectifs. D’ici à la fin de l’année, il en sera donc de même pour Austrian (Autriche) et Brussels Airlines.