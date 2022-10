Ludivine Pilate (CEO de Puilaetco): «Souvent, les biais de genre ne sont pas tangibles»

La banque, Ludivine Pilate connaît, plongée dans la marmite depuis toute petite avec son père banquier. Etudiante, son job était de « compter les billets dans le coffre des devises ». À la sortie de ses études à Solvay Brussels School, elle a occupé un poste d’audit chez EY avant de pousser les portes d’Accenture, de Projective et d’UBS Belgium. Une carrière en mouvement mais toujours dans le secteur bancaire. « C’est très dynamique, on peut faire toute une carrière sans s’embêter. » Depuis 2019, elle occupe la fonction de CEO dans la banque privée Puilaetco, qu’elle a rejointe en 2015.

Bien que les femmes occupent seulement entre 25 et 35 % des postes de direction, Ludivine Pilate a longtemps estimé que son genre n’avait pas pesé dans la balance. Aujourd’hui elle nuance : si le secteur bancaire progresse et qu’une discrimination « active » n’est plus d’actualité, il doit encore s’attaquer à ces « biais moins tangibles ».