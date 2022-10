RD Congo: le dernier pari du Katanga, c’est l’agriculture

Le Congo regorge de terres cultivables mais... répond à la plupart de ses besoins alimentaires par des importations. Deux entrepreneurs, Kersten Pucks et Aziz Khabirpour, ont allié leur société, GoCongo, à l’entreprise de ranching Grelka, de George Forrest. Pour former un géant de l’agro-alimentaire.

Soudain, les montagnes de remblais sont derrière nous, les mines s’effacent du paysage et, avec elles, ce voile de poussière qui masque l’horizon et fait tousser. Nous avons quitté Lubumbashi en direction de Kamina, la savane est hérissée de termitières et la terre brassée par les industrieux insectes est utilisée par les villageois pour construire des maisons de couleur ocre.