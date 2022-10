L’Absym dénonce une forme de discrimination entre médecins: «Vandenbroucke franchit une ligne rouge»

L’Association belge des syndicats médicaux (Absym) estime que le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, « franchit une ligne rouge » en élaborant un projet de loi empêchant les médecins non-conventionnés de facturer des suppléments d’honoraires aux patients bénéficiant d’une intervention majorée. L’association dénonce une forme de discrimination entre médecins, dans un communiqué publié jeudi.

Le projet du ministre Vandenbroucke stipule notamment que les médecins qui dispensent des soins ambulatoires à des bénéficiaires de l’intervention majorée (personnes pensionnées, souffrant d’un handicap, au chômage…) ne peuvent en aucun cas facturer des honoraires supérieurs aux tarifs prévus par la convention entre médecins et mutuelles. « Cette mesure signifie ni plus ni moins que les tarifs de l’accord (médico-mutualiste, NDLR) sont imposés aux médecins qui l’ont refusé », s’offusque l’association. « Une interdiction générale des suppléments va fondamentalement à l’encontre de tous les accords et constitue un pas de plus vers le démantèlement de la médecine libre. »