Hiver: la mise en garde aux automobilistes

L fédération du secteur de la mobilité Traxio recommande aux automobilistes de ne pas attendre les premières gelées ou neiges pour effectuer la permutation entre pneus été et pneus hiver. Il est par ailleurs conseillé de s’adresser à un garagiste ou à une centrale de pneus pour effectuer le changement, rappelle-t-elle jeudi dans un communiqué.

Traxio souligne que la permutation en temps voulu entre pneus été et pneus hiver ainsi qu’une conduite adaptée à une météo hivernale contribuent à augmenter la sécurité routière de tous les usagers de la route. « Les pneus d’une automobile constituent l’unique contact avec le revêtement et font la différence entre un trajet sûr et un moins sûr », explique Filip Rylant, de Traxio.