Des propos de Lahbib qui déplaisent à la Chine Après une interview à L’Echo et De Tijd, la ministre des Affaires étrangères déclenche une réaction diplomatique chinoise avec des propos sur la sécurité portuaire.

Hatim Kaghat.

Chef du service Monde Par Philippe de Boeck Publié le 27/10/2022 à 18:36 Temps de lecture: 3 min

Une petite phrase peut parfois produire de grands effets. C’est le cas d’une réponse de la ministre des Affaires étrangères à une question de journalistes de L’Echo et De Tijd. Dans une interview publiée le samedi 8 octobre dernier dans les deux journaux économiques, à la question : « Faut-il être plus prudent avec les investissements chinois dans les ports de Zeebruges et d’Anvers ? », la ministre Hadja Lahbib y répond : « Bien sûr. Des navires civils sont en train d’être modifiés pour devenir potentiellement des navires militaires. On doit y réfléchir et être très prudents. » Tirée de son contexte, cette réponse n’a rien à voir avec les investissements du groupe chinois Cosco dans les ports belges.

À lire aussi Ne pas répéter avec Pékin l'erreur faite avec les hydrocarbures du Kremlin Les propos de la ministre ont suscité une réaction de l’ambassade de Chine en Belgique comme le relatait mercredi le journal flamand Het Laatste Nieuws. « D’après une note dont nous avons pris connaissance, un haut diplomate de l’ambassade de Chine à Bruxelles exige le retrait de l’article en ligne », explique le média flamand. Ce qui n’a pas été suivi d’effets puisque l’interview publiée sur le site y est toujours dans sa version initiale. Mais ce n’est pas tout… « Un peu plus loin dans la même note, on peut lire que la ministre ne doit pas écouter des académiques irresponsables qui répandent des rumeurs sans fondement ». À lire aussi Allemagne: la participation limitée d'un groupe chinois dans le port d'Hambourg Le diplomate chinois fait référence à la publication d’un récent rapport du professeur Jonathan Holslag de la VUB dans lequel il écrit notamment que « chaque navire chinois est un navire de guerre ». Pas tout à fait la même phrase donc. Et le professeur en relations internationales d’expliquer que les diplomates chinois sont de plus en plus entreprenants en agressifs dans la défense d’intérêts de sociétés contrôlées par l’Etat (et donc le Parti communiste dirigé par Xi Jinping). « Potentiel ennemi » Renseignements pris au cabinet de la ministre Lahbib, son porte-parole précise au Soir qu’il n’est pas dans les habitudes de la maison « de commenter des câbles diplomatiques ». Sous-entendu : il n’y a pas eu de pression sur la ministre. Mais le message de la Chine à la ministre est clair. Car dans la même interview, Hadja Lahbib parle aussi de Taïwan avec une question sur un accord d’investissement avec ce pays que la Chine continentale ne reconnaît pas et considère comme une de ses provinces. « Dans le contexte actuel, nos regards sont tournés vers la Chine, qui est un partenaire, un rival et un potentiel ennemi… »