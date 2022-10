Chaos migratoire: «Si on n’agit pas, il va y avoir des drames»

Des femmes et des enfants migrants qui dorment à la rue. C’est le chaos ?

Oui. Quand les gens se retrouvent dans des espèces de tentes de fortune en carton, c’est inacceptable humainement. Je sais que Fedasil a des difficultés de gestion mais c’est sa responsabilité. La Défense est aussi prête à apporter son aide même si cela n’est pas son rôle de gérer l’accueil d’urgence. Elle peut toutefois aménager des lieux pour accueillir les réfugiés. On doit mobiliser tout ce qui est mobilisable le plus vite possible, y compris sur le plan régional et local.

Certains acteurs de terrain en viennent presque à regretter les méthodes de Theo Francken…