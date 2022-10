La société civile ukrainienne, arme de guerre

Née à Kherson, l’activiste du mouvement Femen Inna Shevchenko estime que les forces armées ukrainiennes et la société civile sont les deux faces d’une même pièce, qu’il « ne faut pas distinguer ». Il s’agit d’un « effort national », expose-t-elle lors d’un débat organisé à Bruxelles par le groupe de réflexion Friends of Europe.

Inna Shevchenko est l’une des figures de proue du mouvement Femen. Elle est née à Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et s’est réfugiée en France en 2013. Elle était poursuivie par la justice de son pays alors sous la coupe du président pro-russe Ianoukovitch, balayé par la révolte de Maïdan, un an plus tard. Shevchenko s’était attaquée à une croix orthodoxe pour protester contre la condamnation des Pussy Riot russes, elles-mêmes poursuivies pour une prestation punk anti-Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou…