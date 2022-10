Négociations salariales: Clarinval «recadre» Dermagne

A propos des négociations salariales entre partenaires sociaux, les deux vice-Premiers, fait rare, se contredisent ouvertement. Pour les socialistes, il y a une marge pour des hausses de salaires. Les libéraux démentent, et leur reprochent de « créer de faux espoirs »…

Il n’y a pas que les présidents, parfois ce sont les vice-Premiers qui s’affrontent dans la Vivaldi. C’est rare, donc ça se voit. En l’occurrence, c’est David Clarinval versus Pierre-Yves Dermagne. Sujet capital : les négociations salariales entre partenaires sociaux. Le vice-Premier MR qualifie de « déplacés et dangereux » les commentaires de son homologue socialiste ces derniers jours. Et nous le fait savoir. Il reproche au socialiste d’avoir pointé les « marges brutes » positives d’une part des entreprises en Belgique, ce qui pourrait justifier des négociations salariales à la hausse. Le libéral francophone « recadre », dit-il : « Sur la forme, voir un vice-Premier, qui plus est à l’Economie, directement concerné, intervenir alors que les négociations entre partenaires sociaux sont en cours, ce n’est pas acceptable.