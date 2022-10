Disney fêtera ses 100 ans en 2023, avec notamment un grand concert itinérant

« Au cours des 100 dernières années, nous avons vu comment Disney a changé, en commençant par l’un des premiers dessins animés sonorisés (un film de Mickey Mouse de 1928) et en se présentant maintenant via Disney+ comme un service de streaming », a déclaré Nicole Morse, vice-présidente de la stratégie de marque pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique à la Walt Disney Company, lors de la présentation des événements prévus pour marquer l’anniversaire.

« Tout au long de l’année 2023, Disney rendra hommage aux personnages et récits de ce premier siècle d’émerveillement et présentera, sous l’appellation Disney 100, un programme de festivités », a annoncé le studio dans un communiqué.

Disney partira en tournée en Europe avec le Hollywood Sound Orchestra, qui interprétera les plus célèbres mélodies de l’histoire du studio, dont celles de La Belle et la Bête, Mary Poppins et Encanto, ainsi que des extraits des univers Pixar, Star Wars et Marvel.

En France, tout au long de 2023, Disney « s’engage à offrir 100.000 expériences de divertissement » à des associations caritatives et des hôpitaux pédiatriques partenaires.