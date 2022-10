Felwinne Sarr et Omar Pène, deux chanteurs inspirants

Ce sont deux chanteurs sénégalais inspirants que Mohamed Mbougar Sarr vous invite à écouter. Felwine Sarr : « Il vient de sortir un album très beau, condensé de ce qu’il est, avec des références à certains de ses livres et à des moments de sa vie, dites de façon un peu mystérieuse. » Et Omar Pène (photo) : « Mon chanteur préféré tout court. Il chante depuis plus de 40 ans avec le groupe mythique Super Diamono qui accompagne mes pauses entre deux séances d’écriture. Ses textes, sa voix me touchent infiniment : il arrive toujours au bon moment avec la bonne phrase et la bonne intonation, pour exprimer quelque chose que je ressens à un moment particulier. Je vous recommande vivement de le découvrir. »