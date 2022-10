Rudi Vervoort: «Good Move? Là où ça crée de la tension, mieux vaut ne pas s’obstiner»

Même en Lituanie, on m’a parlé de Good Move ! » Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région bruxelloise, ne pensait pas que le plan visant à « apaiser » la circulation dans la capitale le suivrait jusqu’aux frontières de l’Europe. De retour de la visite d’Etat, le voilà sommé de réagir, suite à des manifestations violentes en début de semaine à Schaerbeek. Les panneaux indicatifs du nouveau plan de circulation y ont été arrachés et trois policiers blessés. Les aménagements ont depuis été suspendus. Un mois plus tôt, à Cureghem (Anderlecht), le plan de circulation local a tout simplement terminé à la poubelle suite à d’autres manifestations (sans altercation physique cette fois). Au point de menacer le projet Good Move ? Rudi Vervoort temporise…

Schaerbeek a bien fait de suspendre Good Move dans le quartier Cage aux ours ?