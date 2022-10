Incroyable scénario en Europa League: le Fenerbahçe de Batshuayi remonte trois buts face à Theate et Rennes

Avec Arthur Theate au cœur de sa défense, le Stade Rennais a concédé le match nul, 3-3, après avoir mené 0-3 au Fenerbahçe pour la 5e journée de la phase de poules de l’Europa League dans le groupe B.

La rencontre entre les deux équipes invaincues et en tête du groupe B de l’Europa League a d’abord tourné à l’avantage de Rennes, qui a rapidement pris l’ascendant avec des buts de Gouiri (5e et 30e) et Terrier (16e) avant la demi-heure. La réplique de Valencia (42e) pour Fenerbahçe a été suivie en fin de rencontre par un but de Zajc (82e) et l’égalisation libératrice de Mor (88e).