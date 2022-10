Tour de France 2023: un tracé peu favorable à Remco Evenepoel, incertitude autour de Wout van Aert

Giro ou Tour ? Tour ou Giro ? Ce jeudi à Paris, alors que le voile se levait sur le tracé de la prochaine Grande Boucle, Patrick Lefevere prenait un malin plaisir à entretenir le suspense. « Il n’y a certes qu’un seul contre-la-montre mais je pense qu’un bon Remco est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu sur un parcours montagneux tel que celui-là », estimait le patron de l’équipe Quick Step, regard et sourire malicieux. « Pourquoi pas ? Ce Tour 2023 est certes un cran plus haut en termes de difficultés que la Vuelta mais on a vu qu’il peut faire la différence dans des ascensions raides, pas uniquement lors d’efforts en solitaire. »