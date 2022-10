La Nasa annonce une «découverte majeure» sur Mars

Ce jeudi, la Nasa a annoncé avoir fait une découverte historique sur la planète Mars : le module d’atterrissage InSight a observé un important impact de météorite de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. Il s’agit du cratère causé par une météorite le plus grand jamais découvert sur une planète. Un second cratère de 130 mètres de diamètre a été trouvé à proximité.

Selon les chercheurs de la Nasa, la météorite devait avoir une masse entre 250 et 650 tonnes pour une vitesse d’impact de 7,5km par seconde et faisait la taille d’une camionnette. Les impacts remontent au 24 décembre 2021. « La météorite a excavé des morceaux de glace de la taille d’un rocher enfouis plus près de l’équateur martien que jamais auparavant », se réjouit également la Nasa.