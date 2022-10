Jan Vertonghen après le partage entre Anderlecht et le FCSB: «On encaisse sur des erreurs de débutants»

Et comme les Mauves sont aussi peu efficaces derrière que devant, ils sont à nouveau passés à côté d’une victoire qui leur tendait les bras. « Lorsque vous menez 2-1 à un quart d’heure du terme, vous devez à tous les coups contrôler et garder le match en main », reconnaissait Vertonghen. « Sur le premier goal roumain, le défenseur s’intercale entre Wesley et moi, et je ne voyais pas ce qu’il se passait dans mon dos. Il était difficile, dans ces conditions, d’intervenir convenablement. Sur le deuxième but qu’on encaisse, les consignes n’ont pas été respectées. C’est pourtant la base de tout : la mentalité et le respect des consignes. »

En attendant, même s’il n’est pas non plus irréprochable, l’international belge de 35 ans se demande certainement de plus en plus souvent dans quelle galère il a mis les pieds. « « J’ai choisi de venir à Anderlecht parce que je reste ambitieux et que je voulais jouer à tout prix », glisse-t-il. « Benfica réalise de belles choses pour le moment, mais je n’y aurais pas reçu beaucoup de temps de jeu. J’aurais pu rester et profiter du soleil au Portugal, mais je ne voulais pas me contenter de cela. Cela ne se passe pas vraiment comme je l’aurais espéré, mais je mets tout en œuvre pour que ça aille mieux. » S’il n’est jamais trop tard, il est plus que temps.