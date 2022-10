Crystal, le nouveau monde féerique sur glace du Cirque du Soleil

Un piano jonché de musiciens, des patineurs faisant danser les décors, des sauts périlleux d’une barre de pole à une autre, une chorégraphie envoûtante pensée au millimètre près, des costumes très colorés, des triples boucles piqués à gogo et même synchronisés… le tout sur glace ! Voilà, entre autres, ce que promet Crystal, la 42e production du Cirque du Soleil qui nous arrive à Bruxelles au Palais 12, du 9 au 12 février 2023. Après 38 ans de représentations toutes les plus grandioses les unes que les autres, l’entreprise québécoise reste fidèle à sa ligne directrice et nous livre un méga show défiant les lois de la gravité, avec la glace comme nouveau terrain de jeu. Depuis sa naissance en 1984, le Cirque du Soleil s’est toujours distingué des autres cirques en excluant les animaux de ses shows et en accordant une grande importance au caractère exceptionnel des performances. Pousser les limites humaines toujours plus loin c’est l’intention que le Cirque du Soleil semble avoir.