Ryanair: grève importante du personnel au sol en Espagne

Ce vendredi débute une grève importante du personnel au sol du groupe Azul Handling qui opère pour Ryanair. Cette grève touchera 22 aéroports espagnols, dont Madrid et Barcelone. Des arrêts de travail de 24 heures sont prévus du 28 octobre au 1er novembre, les 8, 11, 30 et 21 décembre mais aussi les 6 et 8 janvier 2023. Des arrêts partiels auront par ailleurs lieu tous les vendredis, samedis et dimanches du mois de novembre et les 6, 10, 16, 17, 18, 22 et 23 décembre.

En cause : la « paralysie depuis 2020 » de la négociation de la nouvelle convention collective du secteur de la manutention. Les 22 aéroports concernés sont Madrid, Malaga, Barcelone, Alicante, Séville, Palma de Majorque, Mahon (Minorque), Ibiza, Valence, Gérone, Saint-Jacques-de-Compostelle, Reus, Ténériffe Sud, Ténériffe Nord, Arrecife, Jerez, Santander, Las Palmas, Saragosse, Fuerteventura, Almeria, Murcie et Valladolid.