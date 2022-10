«Bombe sale»: l’AIEA va mener «une vérification indépendante» cette semaine

L’Agence a déjà inspecté un des deux lieux « il y a un mois » : « aucune activité nucléaire non déclarée n’y avait été trouvée ».

« Les inspecteurs vont procéder à une vérification indépendante (…) pour détecter tout détournement de matière nucléaire », a expliqué jeudi le directeur général de l’instance onusienne, Rafael Grossi. Il doit s’exprimer dans l’après-midi à New York devant le Conseil de sécurité de l’ONU, lors d’une séance à huis clos.

L’Agence a réaffirmé jeudi avoir inspecté un des deux lieux « il y a un mois », soulignant qu’« aucune activité nucléaire non déclarée n’y avait été trouvée ».

Un peu plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait réclamé une mission « au plus vite ». Selon lui, l’Ukraine veut utiliser une arme radioactive « pour pouvoir dire plus tard que c’était la Russie qui avait effectué une frappe nucléaire ».

Une bombe radiologique ou « bombe sale » est constituée d’explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs destinés à être disséminés en poussière au moment de l’explosion.