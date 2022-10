Sortir de la vision réductrice et culpabilisante du chômage

Quand on diminue les revenus d’un individu, il ne devient pas soudain plus apte ou plus motivé à retrouver du boulot mais plus anxieux.

La dégressivité des allocations de chômage ne produit pas l’effet escompté. C’est l’Onem qui le dit et non une quelconque officine de gauche. La diminution progressive du revenu de remplacement, appliquée depuis 2012 pour inciter davantage les chômeurs indemnisés à retrouver un job, n’a pas atteint l’objectif avoué. Et sur le plan budgétaire, le bénéfice semble tout aussi dérisoire.

L’évaluation menée par l’Office national de l’emploi confirme ce que d’autres travaux universitaires avaient déjà démontré. En gros, quand on diminue les revenus d’un individu, il ne devient pas soudain plus apte ou plus motivé à retrouver du boulot mais plus anxieux et enfermé dans le périmètre de son logement. Parce que lier son retour au travail à la seule dimension psychologique – la motivation, que diable – suppose que les contrats soient là, à sa disposition. Et qu’il n’y ait qu’à traverser la rue pour les signer.